"Продовжуємо оновлення": Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ

Зеленський розповів про наради, що провів.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 лютого, провів важливі наради, щодо стосуються кадрових змін військового керівництва.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Він наголосив, що зміни - будуть.

"Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть", - йдеться у повідомлені.

За словами Зеленського, такі кроки відкриють більше можливостей.

Зміна військового керівництва: що відомо

Президент Володимир Зеленський, 8 лютого, призначив новим головкомом ЗСУ Олександра Сирського. Крім того, він назвав кандидатів на ключові посади в Генштабі.

Згодом стало відомо, що він офіційно призначив нового начальником Генерального штабу Збройних Сил України. У крісло сів Анатолій Баргилевич.

Водночас експерти озвучили ймовірні сценарії війни після приходу Сирського.

Читайте також: