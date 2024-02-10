"Продовжуємо оновлення": Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ

Зеленський розповів про наради, що провів.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 лютого, провів важливі наради, щодо стосуються кадрових змін військового керівництва.
Про це глава держави повідомив у Мережі.
Він наголосив, що зміни - будуть.
"Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть", - йдеться у повідомлені.
За словами Зеленського, такі кроки відкриють більше можливостей.
Зміна військового керівництва: що відомо
Президент Володимир Зеленський, 8 лютого, призначив новим головкомом ЗСУ Олександра Сирського. Крім того, він назвав кандидатів на ключові посади в Генштабі.
Згодом стало відомо, що він офіційно призначив нового начальником Генерального штабу Збройних Сил України. У крісло сів Анатолій Баргилевич.
Водночас експерти озвучили ймовірні сценарії війни після приходу Сирського.
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