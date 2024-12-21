Продовжують кошмарити FPV-дронами: бійці 3-ї штурмової показали ефектну роботу по окупантах (відео)

Противник зазнавав, зазнає і буде зазнавати втрат в Україні.

Пілоти Третьої штурмової продовжують кошмарити FPV-дронами окупантів на рубежах Харківщини. Бійці відпрацювали по ворожих солдатах і техніці.

Про це пише 3-тя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова показала ефектну роботу по окупантах

"На цих кадрах бійці поцілили в замасковану гармату росіян, перетворивши її на брухт повторним влучанням. Знайшли у посадці й уразили міномет. Також мінуснули "буханку" та вантажівку росіян", - зазначили у бригаді.

Крім цього, у погребі, укритті й окопі результативно відпрацювали по ворожій піхоті.

Раніше бійці 3-ї штурмової ефектно відпрацювали по ворогові на Харківщині. Вони показали, як літає рота DEUS EX MACHINA 2-го штурмбату, коли фронт кишить ворожими РЕБами, прикриває побратимів, збиває ворожі цілі та здіймає у небо гуманітарний вантаж.

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