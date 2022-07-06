"Продовжують завдавати нищівного удару": українські захисники спростували фейк РФ про знищення "HIMARS"

В Угрупованні Об'єднаних сил спросували фейк російської пропаганди про нібито знищення в Україні артилерійської системи "HIMARS".

Українські захисники наголосили, що "HIMARS" продовжують надавати окупантам нищівного удару, що призводить до масштабних втрат ворога.

Про це пресслужба Угруповання Об'єднаних сил повідомила у Фейсбуці.

"Російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи "HIMARS". Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і являється нічим іншим, як фейком", - наголосили в угрупованні.

Українські захисники підкреслили, що реактивні системи "HIMARS" надані американськими партнерами постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.

Раніше стало відомо, що РФ платить болгарським політикам, журналістам, громадським діячам та іншим за формування вигідної для неї громадської думки. Сума послуг публічних людей сягає близько 2 тисяч євро на місяць.

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