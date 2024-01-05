Продукцію "Київгуми" возили російським окупантам прямо на передову: фото доказів

Київське підприємство працювало на Росію вже після повномасштабного вторгнення.

З’явились нові подробиці щодо справи компанії "Київгума", керівництво якої СБУ викрила в постачанні товарів до РФ.

Джерела в спецслужбі поділилися з ТСН деякими доказами у цій справі.

Попри всі заяви про патріотизм і чесний бізнес від керівництва компанії, є достатньо підтверджень роботи на Росію вже після повномасштабного вторгнення. Це й інвойси, і переписка безпосередньо з клієнтами в РФ, і слова вдячності від самих окупантів.

Багато цікавої інформації знайшли, зокрема, в комп’ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда.

Хоча в компанії і заявлять, що поставляли товари тактичної медицини виключно в Естонію, насправді прибалтійська фірма була лише прокладкою.

Наприклад, директор відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак безпосередньо спілкується із представником російського ООО "МКТ".

Так само вона пише й естонським менеджерам – мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву.

Усі листи – з копією на засновника української компанії Антона Кравця.

До речі, суд сьогодні обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Окремим свідченням по цій справі є навіть пости у “вКонтакте”, де окупанти радіють, що їм на передову привозили джгути українського виробництва – на фото чітко видно коробки "Київгуми" та дату виготовлення.

Джерела ТСН в правоохоронних органах заявляють, що "будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсту" за невідомо що та спробу "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами.

“Доказова база по даній справі є вичерпною і суттєвою", - наголосив співрозмовник ТСН у спецслужбі.

Нагадаємо, керівництво підприємства "Київгума" заперечило звинувачення Служби безпеки України щодо здійснення оптових поставок засобів тактичної медицини до Російської Федерації.

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