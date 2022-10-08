Продукти для сили і витривалості, які потрібно обов'язково додати до свого раціону

Часто буває, що людина планує почати активне життя, але для цього у неї не вистачає витривалості або сили. Що ж робити? Не варто кидати почате, краще додати до свого раціону продукти для сили і витривалості. Читайте про п'ять основних в матеріалі ТСН.ua.

Броколі

В даному виді капусти містяться спеціальні фотохімічні сполуки, які допомагають підвищити ефект тестостерону та знизити дію естрогену. Саме тому швидкість росту м'язів та їх сила збільшуються, а набір жиру та утримання в організму рідини, навпаки, зменшуються.

Коричневий рис

Цей вид рису вважається джерелом великої кількості харчових волокон, які відіграють важливу роль у підтриманні стабільного рівня інсуліну. А ще страви з коричневого рису допомагають наповнити організм енергією на тривалий період.

Яйця

Яйця - одне з найкращих джерел білка. Саме цей елемент потрібен нашому організму, щоб наростити м'язову масу, збільшити силу та витривалість. Так ви будете більш енергійними протягом всього дня.

Шпинат

Для стабільної роботи шлунково-кишкового тракту шпинат дуже важливий. А все через те, що в його складі є особлива амінокислота - глутамін. А також в шпинаті є дві фітохімічні сполуки, які потрібні для зростання м'язової маси та відповідальні за синтез білків в організмі.

Сьомга

Це сорт жирної риби, яка допомагає наситити організм корисними Омега-3 кислотами. Їх називають своєрідним паливом для м'язів. Якщо ви споживаєте сьомгу, м'язи швидше відновлюються та зберігають свій обсяг.