Продукти для ЗСУ закуповуватимуть по-новому: у Міноборони роз'яснили правила

Відтепер на кожен продукт встановлено верхню і нижню граничну ціну.

У середу, 1 листопада, Міністерство оборони України оголосило про початок торгів на закупівлю харчів для Збройних Сил України. Вони відбуватимуться за новими правилами.

Про це під час брифінгу в Military Media Centre повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За його словами, в оборонному відомстві розробили механізм, який дозволить меншим компаніям брати участь у закупівлях. Він полягає в тому, що великі лоти розділені на менші, і тепер на торги виставлені не 22 пропозиції, а 30. За задумом Міноборони, це створить рівні умови для учасників закупівель.

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“Згідно з правилами, кожен учасник торгів приходить на них із каталогом, в якому 409 найменувань продуктів для ЗСУ. Відтепер на кожен продукт встановлено верхню і нижню граничну ціну. Цей запобіжник ввели після того, як команда міністерства, разом із представниками громадськості та антикорупційною радою, проаналізувала корупційні ризики попередніх угод”, - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Міноборони, раніше учасники торгів маніпулювали цінами, виставляючи високі ціни на ходові продукти та дуже низькі на ті, які не мають попиту: середня вартість набору таким чином штучно зменшувалася.

Окрім того, в оборонному відомстві оголосили торги не на пів року, а на три місяці: від січня до березня 2024 року переможці тендерів будуть забезпечувати ЗСУ їжею.

Це нововведення є тимчасовим заходом, який працюватиме до того часу, доки повноцінно не запрацює Державний оператор тилу.

Нагадаємо, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який є фігурантом кримінальної справи щодо закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових, все ще перебуває під вартою.

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