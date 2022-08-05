Продукти довгожителів: додайте їх до свого щоденного раціону

Стандарний раціон сучасної людини складається переважно з продуктів, які зазнають технологічного оброблення. Також багато хто з нас додає в свій щоденний раціон насиченні жири, велику кількість цукру та солі. Все це стає причиною багатьох проблем зі здоров'ям. Але існують продукти, які допомагають подовжити життя. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

На планеті існують місця, які носять назву "Блакитна зона". Це п'ять регіонів, де живе найбільше число довгожителів.

До "Блакитної зони" входять Окінаву в Японії, Сардинія в Італії, Нікойя в Коста-Ріці, Ікарія в Греції та Лома-Лінда в Каліфорнії. І хоча жителі цих всіх регіонів люблять різні страви, деякі продукти завжди є в їхньому щоденному раціоні.

Квасоля

Цей продукт містить велику кількість поживних речовин та клітковини, які допомагають боротися з хворобами. Чорну і червону квасолю дуже полюбляють на острові Ікарія (Греція). Вченими було виявлено, що вона містить речовини, які потрібні організму для боротьби з раком, діабетом, серцево-судинними захворюваннями. Також полюбляють їсти червону квасолю у спільноті Нікойя з Коста-Ріки.

Авокадо

Саме цей продукт є основним серед жителів спільноти Лома-Лінда в Каліфорнії. Згідно зі статею від National Geographic, авокадо знижує рівень холестерину в крові, а також містить на 30% більше калію, ніж в бананах. А ще вчені виявили, що цей продукт допомагає знизити ризик ожиріння та цукрового діабету 2 типу, завдяки тому, що він контролює вагу.

Батат

Його ще називають фіолетова солодка картопля. В ньому містяться фітохімічні речовини (антоціани), які допомагають запобігти деяким хворобам. А ще батат багатий вітамінами А, В6, С, клітковиною та калієм. Він підтримує артеріальний тиск в нормі.

Лосось

Лосось, як і інша жирна риба, популярний серед жителів спільноти Лома-Лінда (Каліфорнія, США). В ньому міститься велика кількість омега-3 жирних кислот, які допомагають підтримувати здоров'я серця та судин. А ще ця речовина знижує рівень хронічних запалень.

Оливкова олія

Оливкова олія першого холодного віджиму відрізняється цілим рядом переваг для здоров'я. Її додають до свого щоденного раціону жителі Середземномор'я, які вважаються найздоровішими у світі. За допомогою оливкової олії можна контролювати вагу, знижувати артеріальний тиск, протидіяти деяким видам раку та покращувати здоров'я загалом.

Червоне вино

Багато довгожителів щоденно випиває склянку червоного вина. Деякі дослідники стверджують, що цей напій корисний для здоров'я серця, тому що в ньому містяться поліфеноли та антиоксиданти. Звичайно, як і з будь-яким алкоголем, тут важлива поміркованність. А тому обговоріть всі деталі з лікарем перед тим, як споживати червоне вино щоденно.

Хліб на заквасці

Завдяки особливому процесу випічки значно знижується глікемічний індекс продукту. А це означає, коли люди споживають хліб на заквасці, то вони довше залишаються ситими, а рівень цукру в крові при цьому не піднімається.

Томати

Томати дуже полюбляють жителі Сардинії (Італія), а тому вони використовують їх в багатьох різних стравах. В помідорах міститься речовина лікопін, яка є антиоксидантом з протизапальними властивостями. Також вони здатні знижувати високий кров'яний тиск, що зменшує ризик виникнення інсульту чи метаболічного синдрому. А в помідорах-черрі міститься високий рівень бета-каротину, який допомагає зменшити ризик розвитку раку простати.