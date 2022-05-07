Продукти від стресу: як правильне харчування допомагає під час війни

Під час війни люди відчувають перманентний страх та стрес, що стає причиною зниження психологічних і фізіологічних можливостей людського організму. ТСН.ua розповідає, як вберегти себе та своє здоров'я та які продукти від стресу допомагають покращити стан.
За словами нутріциологині Вікторії Андрющенко під час стресу в організмі відбуваються певні гормональні збої, які завдають йому руйнівної шкоди. Людина починає швидше старіти та частіше хворіти.
Основні симптоми сильного стресу:
- переддіабетний стан (підвищується рівень цукру в крові);
- високий або низький артеріальний тиск;
- поява проблем зі шкірою (дерматит, екзема);
- роздратування, відчуття постійної втоми, депресія;
- психічний розлад.
На жаль, під час війни такі стани не є рідкістю. Але з ними необхідно боротися і знати, як захиститись від стресу.
Які продукти допоможуть побороти стрес
Вікторія Андрющенко зазначає, що у стресових ситуаціях найважливіше - стежити за питним режимом. За добу потрібно випивати не менше 2-2,5 літрів чистої теплої води. Не переїдайте. Пам'ятайте, що між прийманнями їжі потрібно робити перерви як мінімум 5 годин.
А ще захиститись від стресу допоможуть певні продукти. Серед таких:
- банан;
- якраві овочі та фрукти;
- вівсянка;
- мед;
- олія;
- авокадо;
- зелень;
- м'ясо індички;
- справжній чорний шоколад (не менше 70%).
Тож не забувайте додавати ці продукти в свій щоденний раціон за можливості.
Як захиститись від стресу за допомогою збалансованого харчування
За будь-яких обставин намагайтеся дотримуватися збалансованого харчування - це головна рекомендація експертки. В раціоні повинні бути білки рослинного та тваринного походження (до 35%), вуглеводи (не менше 50%), ненасичені жири (15-20%), а також клітковина (хоча б 30 грамів на добу).
А ось від таких продуктів в стресових ситуаціях краще взагалі відмовитися або зменшити кількість їх споживання:
- борошно вищого гатунку;
- білий цукор;
- енергетики та кофеїн;
- алкоголь;
- гострі спеції;
- червоне м'ясо;
- жовтий плавлений сир;
- копченості;
- все, що смажиться у фритюрі.
Які вітаміни від стресу повинні бути в раціоні
Нутріциологиня зазначає, якщо в умовах війни немає можливості отримати вітаміни зі свіжих овочів та фруктів, всі необхідні мікроелементи можна отримати з бобових. Вони не лише добре насичують організм, але й багаті на клітковину і рослинний білок.
Також Вікторія Андрющенко радить додати в свій раціон:
- насіння соняшника - багате на антиоксиданти, які допомагають захистити організм, вітаміни E, D, B, A, марганець, магній, залізо, калій, цинк, йод;
- картопля - в складі є мінерали, вітаміни В6 та С, харчові волокна, антиоксиданти;
- яйця - містять лецитин;
- гречка - справжнє джерело вітамінів, в її складі нараховується близько 50 цінних речовин, а також в ній багато рослинного білка;
- цибуля - для покращення зору, зниження тиску, зміцнення імунітету, зниження "поганого" холестерину.