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Продукти від стресу: як правильне харчування допомагає під час війни

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Продукти від стресу: як правильне харчування допомагає під час війни

Продукти від стресу: як харчування допоможе під час війни? / pixabay.com

Під час війни люди відчувають перманентний страх та стрес, що стає причиною зниження психологічних і фізіологічних можливостей людського організму. ТСН.ua розповідає, як вберегти себе та своє здоров'я та які продукти від стресу допомагають покращити стан.

За словами нутріциологині Вікторії Андрющенко під час стресу в організмі відбуваються певні гормональні збої, які завдають йому руйнівної шкоди. Людина починає швидше старіти та частіше хворіти.

Основні симптоми сильного стресу:

  • переддіабетний стан (підвищується рівень цукру в крові);
  • високий або низький артеріальний тиск;
  • поява проблем зі шкірою (дерматит, екзема);
  • роздратування, відчуття постійної втоми, депресія;
  • психічний розлад.

На жаль, під час війни такі стани не є рідкістю. Але з ними необхідно боротися і знати, як захиститись від стресу.

Які продукти допоможуть побороти стрес

Продукти від стресу: банан допомагає покращити самопочуття / © pixabay.com
Продукти від стресу: банан допомагає покращити самопочуття / pixabay.com

Вікторія Андрющенко зазначає, що у стресових ситуаціях найважливіше - стежити за питним режимом. За добу потрібно випивати не менше 2-2,5 літрів чистої теплої води. Не переїдайте. Пам'ятайте, що між прийманнями їжі потрібно робити перерви як мінімум 5 годин.

А ще захиститись від стресу допоможуть певні продукти. Серед таких:

  • банан;
  • якраві овочі та фрукти;
  • вівсянка;
  • мед;
  • олія;
  • авокадо;
  • зелень;
  • м'ясо індички;
  • справжній чорний шоколад (не менше 70%).

Тож не забувайте додавати ці продукти в свій щоденний раціон за можливості.

Як захиститись від стресу за допомогою збалансованого харчування

За будь-яких обставин намагайтеся дотримуватися збалансованого харчування - це головна рекомендація експертки. В раціоні повинні бути білки рослинного та тваринного походження (до 35%), вуглеводи (не менше 50%), ненасичені жири (15-20%), а також клітковина (хоча б 30 грамів на добу).

А ось від таких продуктів в стресових ситуаціях краще взагалі відмовитися або зменшити кількість їх споживання:

  • борошно вищого гатунку;
  • білий цукор;
  • енергетики та кофеїн;
  • алкоголь;
  • гострі спеції;
  • червоне м'ясо;
  • жовтий плавлений сир;
  • копченості;
  • все, що смажиться у фритюрі.

Які вітаміни від стресу повинні бути в раціоні

Як захиститись від стресу? Їжте бобові, картоплю, насіння соняшника, гречку / © pixabay.com
Як захиститись від стресу? Їжте бобові, картоплю, насіння соняшника, гречку / pixabay.com

Нутріциологиня зазначає, якщо в умовах війни немає можливості отримати вітаміни зі свіжих овочів та фруктів, всі необхідні мікроелементи можна отримати з бобових. Вони не лише добре насичують організм, але й багаті на клітковину і рослинний білок.

Також Вікторія Андрющенко радить додати в свій раціон:

  • насіння соняшника - багате на антиоксиданти, які допомагають захистити організм, вітаміни E, D, B, A, марганець, магній, залізо, калій, цинк, йод;
  • картопля - в складі є мінерали, вітаміни В6 та С, харчові волокна, антиоксиданти;
  • яйця - містять лецитин;
  • гречка - справжнє джерело вітамінів, в її складі нараховується близько 50 цінних речовин, а також в ній багато рослинного білка;
  • цибуля - для покращення зору, зниження тиску, зміцнення імунітету, зниження "поганого" холестерину.
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