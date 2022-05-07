Продукти від стресу: як харчування допоможе під час війни? / pixabay.com

Продукти від стресу: як правильне харчування допомагає під час війни

Продукти від стресу: як правильне харчування допомагає під час війни

Під час війни люди відчувають перманентний страх та стрес, що стає причиною зниження психологічних і фізіологічних можливостей людського організму. ТСН.ua розповідає, як вберегти себе та своє здоров'я та які продукти від стресу допомагають покращити стан.

За словами нутріциологині Вікторії Андрющенко під час стресу в організмі відбуваються певні гормональні збої, які завдають йому руйнівної шкоди. Людина починає швидше старіти та частіше хворіти.

Основні симптоми сильного стресу:

переддіабетний стан (підвищується рівень цукру в крові);

високий або низький артеріальний тиск;

поява проблем зі шкірою (дерматит, екзема);

роздратування, відчуття постійної втоми, депресія;

психічний розлад.

На жаль, під час війни такі стани не є рідкістю. Але з ними необхідно боротися і знати, як захиститись від стресу.

Які продукти допоможуть побороти стрес

Продукти від стресу: банан допомагає покращити самопочуття / pixabay.com

Вікторія Андрющенко зазначає, що у стресових ситуаціях найважливіше - стежити за питним режимом. За добу потрібно випивати не менше 2-2,5 літрів чистої теплої води. Не переїдайте. Пам'ятайте, що між прийманнями їжі потрібно робити перерви як мінімум 5 годин.

А ще захиститись від стресу допоможуть певні продукти. Серед таких:

банан;

якраві овочі та фрукти;

вівсянка;

мед;

олія;

авокадо;

зелень;

м'ясо індички;

справжній чорний шоколад (не менше 70%).

Тож не забувайте додавати ці продукти в свій щоденний раціон за можливості.

Як захиститись від стресу за допомогою збалансованого харчування

За будь-яких обставин намагайтеся дотримуватися збалансованого харчування - це головна рекомендація експертки. В раціоні повинні бути білки рослинного та тваринного походження (до 35%), вуглеводи (не менше 50%), ненасичені жири (15-20%), а також клітковина (хоча б 30 грамів на добу).

А ось від таких продуктів в стресових ситуаціях краще взагалі відмовитися або зменшити кількість їх споживання:

борошно вищого гатунку;

білий цукор;

енергетики та кофеїн;

алкоголь;

гострі спеції;

червоне м'ясо;

жовтий плавлений сир;

копченості;

все, що смажиться у фритюрі.

Які вітаміни від стресу повинні бути в раціоні

Як захиститись від стресу? Їжте бобові, картоплю, насіння соняшника, гречку / pixabay.com

Нутріциологиня зазначає, якщо в умовах війни немає можливості отримати вітаміни зі свіжих овочів та фруктів, всі необхідні мікроелементи можна отримати з бобових. Вони не лише добре насичують організм, але й багаті на клітковину і рослинний білок.

Також Вікторія Андрющенко радить додати в свій раціон: