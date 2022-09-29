Продукти, які допомагають від здуття живота, і ті, що можуть його викликати

Щоб підтримувати свою травну систему, необхідно запам'ятати, від яких продуктів буває здуття живота і які допомагають зменшити неприємні симптоми. Читайте більше про ці продукти в матеріалі ТСН.ua.
Здуття живота - це надлишкове скупчення газів в кишківнику. Часто під час цього стану людина відчуває розпираючу, ріжучу, гостру біль, від якої інколи може кидати в жар. Однак, як розповіли в медичному центрі "Альтамедіка", рідкісні раптові напади здуття живота не несуть загрози життю.
Здуття живота: причини
Причин здуття живота може бути багато. Найчастіше ця проблема з'являється через:
- порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, органів черевної порожнини;
- кишкова непрохідність, дисбактеріоз;
- гельмінтоз та гострі кишкові інфекції;
- нервові розлади;
- пухлини кишківника;
- синдром подразненого кишківника;
- гормональні зміни (лише у жінок).
Також часто буває, що здуття живота з'являється через деякі продукти. Якщо прибрати їх зі свого щоденного раціону, проблему можна усунути.
Деякі продукти містять велику кількість вуглеводів, які сприяють утворенню надлишку газів та здуття живота. Ці продукти відомі в медицині під назвою FODMAP (акронім для броджуваних олігосахаридів, дисахаридів, моносахаридів і поліолів). В них містяться такі вуглеводи, які наш організм не може повністю засвоїти. Коли в кишківнику накопичуються неперетравлені вуглеводи, то вони втягують в себе лишні гази та рідину, що і спричиняються здуття живота.
Також людському організму досить важко засвоїти глютен - білок, який ферменти просто не в змозі перетравити. Надлишок газів часто викликають такі продукти, які містять багато клітковини (брокколі, квасоля тощо).
Здуття живота після приймання їжі: 8 продуктів, які викликають надлишок газів
Якщо ви відчуваєте здуття живота після приймання їжі, варто переглянути свій раціон. Можливо, ви надто часто включаєте до нього продукти, які викликають збільшення газів в кишківнику:
- Кале, брокколі, капуста - хрестоцвіті овочі, які містять рафінозу (цукор, що залишається неперетравленим, поки в кишківнику його ферментують бактерії). Через це з'являється газ і живіт здувається. Однак, за словами лікарів, довготривале вживання цих продуктів може насправді допомогти, адже призводить до міцнішої та здоровішої травної системи. Тому їсти ці овочі важливо, але краще зменшити порції. А ще краще готувати будь-яку капусту на пару. Так клітковина пом'якшується і овочі легше перетравлюються.
- Бобові - сочевиця, квасоля, соя, горох відомі своєю здатністю утворювати гази. Хоча в них міститься велика кількість білка, також до складу входять клітковина і цукор, які досить важко засвоюються організмом. Тому, коли бобові досягають товстої кишки, бактерії починають ними ласувати. Цей процес і призводить до газоутворення. Рекомендовано поєднувати бобові з кіноа чи рисом.
- Молочні продукти - якщо ви відчуваєте здуття живота навіть після маленької скибочки сиру, можливо у вас непереносимість лактози. Тобто вашому організму не вистачає ферментів для її розщеплення. Згідно з дослідженнями, які були опубліковані в журналі Clinical Microbiology 2022 року, це може стати причиною здуття живота. Щоб уникнути проблем, краще віддавати перевагу безлактозним альтернативам.
- Яблука - в них міститься багато клітковини, а також фруктозу, цукор, а тому багато людей відчувають неприємні симптоми після їхнього споживання. Однак, вони також допомагають знизити ризик серцевих захворювань, а тому їх важливо їсти в помірних кількостях.
- Їжа з високим вмістом солі - вживання таких страв може спровокувати затримку води. Але мало всього лише не додавати багато солі під час готування. Також важливо запам'ятати, що натрій є в оброблених та упакованих продуктах (готові супи, локшина швидкого приготування, фастфуди тощо). Тому їх краще уникати.
- Цибуля та часник - вони наповнені розчинними волокнами, які називаються фруктани. Ці продукти організм погано перетравлює. Також, за даними Tufts Medical Center, у деяких людей може бути непереносимість фруктану.
- Кавун - через високий вміст фруктози він може викликати здуття живота. А ще такі продукти посилюють симптоми синдрому подразненого кишківника. Тому варто якомога рідше додавати їх до свого раціону.
- Пшеничні вироби - в них міститься глютен, який нашому тілу важко засвоїти. Через це з'являються проблеми з травленням, в тому числі і здуття живота.
Як швидко позбутися здуття живота: 16 продуктів, які вам допоможуть
Також є продукти, які допомагають позбутися здуття живота та покращити стан травної системи. Серед них виділяють:
- Огірки - люди часто використовують їх, щоб зменшити набряки під очима. І огірки працюють так само для вашого живота. В них міститься кверцетин (флавоноїдний антиоксидант), який допомагає позбутися здуття.
- Спаржа - це справжній суперфуд для вашого кишківника, вона допомагає зігнати зайву воду, щоб полегшити симптоми здуття живота. А ще в спаржі є пребіотики, які допомагають "хорошим" бактеріям рости.
- Кабачки та морква - в цих овочах немає високого вмісту вуглеводів, тому вони чудово підходять, якщо вам потрібно зменшити здуття живота.
- Куряче м'ясо, риба - в них міститься багато білка, тому вони допомагають боротися зі здуттям живота. Нежирні білки особливо сприяють здоровому травленню у людей, які страждають на синдром подразненого кишківника.
- Банани - банани, а також авокадо, апельсини, ківі, фісташки багаті калієм, а тому вони запобігають затримці води та регулюють рівень натрію в організмі. А ще банани багаті на розчинну клітковину, яка допомагає боротися з закрепами.
- Папайя - 2020 року були опубліковані дослідження в журналі IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, які показали, що основний фермент папайї (папаїн) допомагає розщеплювати білки та полегшувати травлення. А ще цей тропічний фрукт має протизапальні властивості.
- Ананас - в них міститься особливий фермент (бромелайн), який допомагає покращити травлення і краще розщеплювати білки.
- Ягоди (чорниця, полуниця, суниця тощо) - однак, варто пам'ятати, що в них є багато цукру, що може бути шкідливим для вашого організму. Завжди споживайте їх в помірній кількості.
- Йогурт - пробіотики, які містяться в цьому продукту, допомагають регулювати травлення, а ще підтримують загальний баланс травного тракту.
- Кефір - ще один молочний продукт, який чудово справляється зі здуттям живота. Але краще вибирати безлактозні варіанти.
- Фенхель - він творить справжні чудеса зі шлунково-кишковим трактом, допомагаючи, зокрема, побороти здуття живота.
- Імбир - до його складу входить фермент зінгібаїн, який допомагає травній системі розщеплювати білки. Їжа краще перетравлюється, а, отже зменшується здуття живота.
- Ромашковий чи м'ятний чай - дослідження Journal of Medicinal Plants Studies за 2020 рік показали, що ці напої розслабляють м'язи шлунково-кишкового тракту, а тому здуття живота краще проходить.
- Селера - цей овоч здебільшого складається з води, а також містить багато калію. Калій допомагає значно покращити травлення. А тому селера допомагає позбутися неприємних симптомів здуття живота.
- Куркума - вона допомагає покращити травлення, а також зменшує запалення та біль в області живота.
- Кориця - ця спеція містить велику кількість антиоксидантів, які допомагають позбавитися від надлишків газів. 2015 року в журналі Pharmacognosy Research було опубліковане дослідження, яке показало, що наші предки постійно вживали корицю для лікування різноманітних проблем з травленням.