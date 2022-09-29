Продукти, які допомагають від здуття живота, і ті, що можуть його викликати

Щоб підтримувати свою травну систему, необхідно запам'ятати, від яких продуктів буває здуття живота і які допомагають зменшити неприємні симптоми. Читайте більше про ці продукти в матеріалі ТСН.ua.

Здуття живота - це надлишкове скупчення газів в кишківнику. Часто під час цього стану людина відчуває розпираючу, ріжучу, гостру біль, від якої інколи може кидати в жар. Однак, як розповіли в медичному центрі "Альтамедіка", рідкісні раптові напади здуття живота не несуть загрози життю.

Здуття живота: причини

Причин здуття живота може бути багато. Найчастіше ця проблема з'являється через:

порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, органів черевної порожнини;

кишкова непрохідність, дисбактеріоз;

гельмінтоз та гострі кишкові інфекції;

нервові розлади;

пухлини кишківника;

синдром подразненого кишківника;

гормональні зміни (лише у жінок).

Також часто буває, що здуття живота з'являється через деякі продукти. Якщо прибрати їх зі свого щоденного раціону, проблему можна усунути.

Деякі продукти містять велику кількість вуглеводів, які сприяють утворенню надлишку газів та здуття живота. Ці продукти відомі в медицині під назвою FODMAP (акронім для броджуваних олігосахаридів, дисахаридів, моносахаридів і поліолів). В них містяться такі вуглеводи, які наш організм не може повністю засвоїти. Коли в кишківнику накопичуються неперетравлені вуглеводи, то вони втягують в себе лишні гази та рідину, що і спричиняються здуття живота.

Також людському організму досить важко засвоїти глютен - білок, який ферменти просто не в змозі перетравити. Надлишок газів часто викликають такі продукти, які містять багато клітковини (брокколі, квасоля тощо).

Здуття живота після приймання їжі: 8 продуктів, які викликають надлишок газів

Здуття живота після приймання їжі: 8 продуктів, які викликають надлишок газів / Фото: Pexels

Якщо ви відчуваєте здуття живота після приймання їжі, варто переглянути свій раціон. Можливо, ви надто часто включаєте до нього продукти, які викликають збільшення газів в кишківнику:

Кале, брокколі, капуста - хрестоцвіті овочі, які містять рафінозу (цукор, що залишається неперетравленим, поки в кишківнику його ферментують бактерії). Через це з'являється газ і живіт здувається. Однак, за словами лікарів, довготривале вживання цих продуктів може насправді допомогти, адже призводить до міцнішої та здоровішої травної системи. Тому їсти ці овочі важливо, але краще зменшити порції. А ще краще готувати будь-яку капусту на пару. Так клітковина пом'якшується і овочі легше перетравлюються. Бобові - сочевиця, квасоля, соя, горох відомі своєю здатністю утворювати гази. Хоча в них міститься велика кількість білка, також до складу входять клітковина і цукор, які досить важко засвоюються організмом. Тому, коли бобові досягають товстої кишки, бактерії починають ними ласувати. Цей процес і призводить до газоутворення. Рекомендовано поєднувати бобові з кіноа чи рисом. Молочні продукти - якщо ви відчуваєте здуття живота навіть після маленької скибочки сиру, можливо у вас непереносимість лактози. Тобто вашому організму не вистачає ферментів для її розщеплення. Згідно з дослідженнями, які були опубліковані в журналі Clinical Microbiology 2022 року, це може стати причиною здуття живота. Щоб уникнути проблем, краще віддавати перевагу безлактозним альтернативам. Яблука - в них міститься багато клітковини, а також фруктозу, цукор, а тому багато людей відчувають неприємні симптоми після їхнього споживання. Однак, вони також допомагають знизити ризик серцевих захворювань, а тому їх важливо їсти в помірних кількостях. Їжа з високим вмістом солі - вживання таких страв може спровокувати затримку води. Але мало всього лише не додавати багато солі під час готування. Також важливо запам'ятати, що натрій є в оброблених та упакованих продуктах (готові супи, локшина швидкого приготування, фастфуди тощо). Тому їх краще уникати. Цибуля та часник - вони наповнені розчинними волокнами, які називаються фруктани. Ці продукти організм погано перетравлює. Також, за даними Tufts Medical Center, у деяких людей може бути непереносимість фруктану. Кавун - через високий вміст фруктози він може викликати здуття живота. А ще такі продукти посилюють симптоми синдрому подразненого кишківника. Тому варто якомога рідше додавати їх до свого раціону. Пшеничні вироби - в них міститься глютен, який нашому тілу важко засвоїти. Через це з'являються проблеми з травленням, в тому числі і здуття живота.

Як швидко позбутися здуття живота: 16 продуктів, які вам допоможуть

Як швидко позбутися здуття живота: 16 продуктів, які вам допоможуть / Фото: Pexels

Також є продукти, які допомагають позбутися здуття живота та покращити стан травної системи. Серед них виділяють: