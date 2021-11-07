Продукти з негативною калорійністю, які варто включити до свого раціону

Продукти з негативною калорійністю, які варто включити до свого раціону

Негативна калорійність – це коли організм на перетравлення певного продукту витрачає більше енергії, ніж від нього отримує.

Калорійність (тобто енергетична цінність) є у всіх продуктів. Однак існують продукти з низькою калорійністю — їхня харчова цінність найчастіше становить до 30 ккал на 100 г. Негативною калорійність таких продуктів називають тому, що на їхнє перетравлення організм витрачає більше енергії, ніж від них отримує. Так, наприклад, на засвоєння 100 г зеленого салату з енергетичною цінністю 15 калорій, організм витратить приблизно 130 калорій. У результаті негативна калорійність становитиме –115 калорій.

Єдиний продукт, за словами дієтологів, який дійсно нульовий по калорійності – це вода. І, випиваючи цю рідину, ми, дійсно, можемо і метаболізм розігнати, і калорії спалити. Виходить, що ефект негативної калорійності тільки у сильно холодної (або гарячої) води: на нагрівання (або охолодження) 1 літра на 1 градус організм витрачає приблизно 1 ккал. Користь від таких хитрощів мінімальна. Випиваючи по 5-6 чашок крижаної води в день, людина зможе схуднути за рік тільки на 500 грам.

Також читайте Список овочів, які замінять штучні вітаміни восени

До продуктів з негативною калорійністю належать більшість овочів та фруктів: огірок, селера, шпинат, спаржа, броколі, кабачок, цибуля ріпчаста, часник, салатне листя, зелень (кріп, петрушка, базилік), червоний гострий перець, болгарський перець, морква, буряк, цвітна капуста, баклажан, редька, ріпа, томат, гарбуз, квасоля, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм, лимон, яблуко, слива, чорниця, ожина, журавлина, брусниця, смородина, малина, полуниця, ананас, манго, персик, інжир, кавун, диня.

Також до низькокалорійних продуктів, на перетравлення яких організм витрачає багато енергії, дієтологи відносять і білкову їжу: відварене біле куряче м'ясо, відварену яловичину, нежирні сорти риби та різні морепродукти.

Список найкорисніших продуктів з негативною калорійністю, які варто включити до раціону:

Огірок

Огірок можна їсти в необмеженій кількості та не турбуватися про фігуру. Він практично повністю складається з води, яка виводить з організму токсини та шлаки. Крім води, в огірках також містяться корисні для організму бета-каротин, вітаміни А, В1, В2, С, фолієва кислота, калій, магній, натрій та інші мінерали, а також клітковина, яка покращує мікрофлору кишечника.

Селера

Це продукт з найнижчою калорійністю серед овочів. У 100 г селери міститься всього близько 12-15 ккал, а на його перетравлення йде удвічі-тричі більше енергії. Тому, якщо ви худнете, є сенс звикнути до специфічного смаку селери і додавати його до салатів.

pixabay.com

Петрушка

Зелень, зокрема петрушка, багата на антиоксиданти, магній, вітаміни А, С і К, бета-каротином. Водночас абсолютно нешкідлива для фігури.

Шпинат

У шпинаті дуже мало калорій, але, крім того, він ще дуже корисний. Листя шпинату здатне заповнити дефіцит в організмі фолієвої кислоти, забезпечити його магнієм та іншими корисними вітамінами та мінералами.

unsplash.com

Морська капуста

У 100 г маринованої ламінарії приблизно 49 ккал і дуже багато вітамінів та мінералів: вітамін А, вітаміни групи В, кальцій, магній, фосфор, залізо, натрій, амінокислоти, а також йод.

unsplash.com

Імбир

Імбир належить до продуктів з негативною калорійністю за рахунок того, що змушує організм виробляти тепло і тим самим витрачати більше енергії.

Грейпфрут

Крім того, що грейпфрут є низькокалорійним продуктом, він також відомий тим, що покращує травлення і виводить з організму зайву рідину.

Чорниця

Поряд з багатьма іншими ягодами, чорниця відрізняється низькою калорійністю та великим вмістом корисних речовин. Так, жменька чорниці забезпечить організм необхідними антиоксидантами, вітамінами (А, С, В1) та мінералами (магній, фосфор, калій).

Зелений чай

Напої також можуть бути з калорійністю зі знаком мінус. І насамперед це зелений чай. У 100 мл зеленого чаю (без цукру) лише 3–5 калорій. Водночас на засвоєння чаю організм витрачає приблизно 30 калорій. Для додаткової користі та аромату в чай можна додати імбир, корицю, м'яту, чебрець, шавлію.

Поради дієтологів

Щоб зберегти корисні властивості овочів та фруктів, краще вживати їх у сирому вигляді, ретельно пережовуючи. Дієтологи також радять не запивати їжу в процесі пережовування, використовувати більше зелені, не додавати до страви цукор, мед та інші вуглеводи.

Продукти з негативною калорійністю рекомендується вживати під час схуднення. Проте дієтологи уточнюють, що ці продукти дійсно допомагають схуднути, але за рахунок здатності швидко заповнювати шлунок і вгамовувати голод, а також давати мінімум калорій порівняно зі звичними нам стравами. Спалювати калорії, набрані під час інших прийомів їжі, вони не можуть.

Раніше вчені пояснили небезпеку вживання червоного м'яса і назвали безпечну денну норму.

Дізнайтеся більше про 20 напоїв, які ніколи не можна вживати після 40.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання