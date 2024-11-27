Продуктивний листопад для операторів БпЛА: воїни НГУ показали роботу по техніці і солдатах РФ (відео)

Так, на Харківщині українські бійці ефективно відпрацювали по окупантах. Вони показали ураження наземної безпілотної техніки й мінометного гнізда.

Про це повідомляє 13 Бригада Національної гвардії України "ХАРТІЯ".

"Триває продуктивний листопад для наших операторів дронів: на Харківщині стає дедалі менше окупантів, а також ворожих гармат", - зазначили у бригаді.

Бійці НГУ показали ефектне ураження ворожої техніки та солдатів армії РФ

Нагадаємо, станом на ранок 27 листопада 2024-го ЗСУ знищили 735 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових.

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