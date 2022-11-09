Продукти, ліки, одяг: як бізнес допомагає постраждалим від війни

Повномасштабна війна, яку розв'язала росія, принесла Україні багато горя та руйнувань, внаслідок чого третина українців була змушена покинути свої домівки. За оцінками Агентства ООН у справах біженців, близько 7 мільйонів осіб змінили своє місце проживання в межах України, що є наразі найбільшою кризою з переміщенням людей у світі.

Російська агресія залишила мільйони українців без житла, грошей, одягу та навіть їжі. Проте держава, бізнес, волонтерські організації не залишають їх наодинці з цими проблемами. Наразі в Україні щодня збільшується кількість ініціатив з підтримки внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО). Не стоїть осторонь і світ – фінансова підтримка активно надходить до України від інших країн та міжнародного бізнесу.

ТСН.ua спільно з міжнародною сільськогосподарською компанією Corteva Agriscience, яка активно підтримує українців через різні українські волонтерські ініціативи, у спецпроєкті на прикладі конкретних організацій розповість, як наразі в Україні працює система забезпечення харчуванням ВПО.

Цей глобальний виробник насіння та засобів захисту чи не єдиний наважився на повний вихід з ринку рф на відміну від конкурентів. У компанії переконані, що ведення бізнесу в країні-агресорці фактично є спонсорством тероризму та значно шкодить Україні. Цей приклад справді відповідальної компанії, якого мають дотримуватися інші.

"Дуже часто людям, які були змушені покинути житло, шукаючи для себе та родини умовно безпечне місце, допомагають волонтерські ініціативи, які працюють в конкретних регіонах, знають ситуацію на місцях. Великі організації чи міжнародні компанії часто відмовляються від співпраці з ними, адже робота з великими фондами значно простіша з точки зору координації. Втім, ми в Corteva готові занурюватися у специфіку потреб та приділяти цьому свій час, щоб адресно допомагати саме тим людям, які цього потребують", - говорить Анна Бабіч, менеджерка з корпоративних комунікацій Corteva Agriscience в Центральній та Східній Європі, координаторка соціальних проєктів.

Найбільший на заході України гуманітарний склад

Оскільки найбільше людей тікали від війни до західних регіонів, розпочнемо з БО "Центр волонтерства та захисту", який від перших днів війни організували у Львові громадські активісти та бізнес для оперативної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії. Наразі Центр має логістичний хаб у Польщі та найбільший на заході України гуманітарний склад із медикаментами, їжею та одягом. Також у "Центра волонтерства та захисту" є 5 регіональних логістичних хабів (Київ, Полтава, Дніпро, Одеса та Костянтинівка), тобто сьогодні БО покриває допомогою всю територію нашої держави. У Львові продовжують функціонувати три прихистки для переселенців, через які від початку війни вже пройшло 2 тисячі людей.

Від початку повномасштабної війни Центр надав понад 600 фур гуманітарної допомоги для цивільного населення, відправленої до 24 областей України. Зокрема, це підтримка ВПО продуктовими наборами, на частину з яких фінансову допомогу надала Corteva. Як розповідає керівник пресслужби організації Антон Шевельов, продуктовий набір розрахований на 2-4 людини в родині. Завдяки цій допомозі міжнародної компанії близько 5000 українців у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях отримали необхідні продукти харчування. Вміст кожного набору – продукти тривалого зберігання (макаронні вироби, крупа, олія, консерви та навіть солодощі).

Допомога ВПО

Як розповідають у БО, вони наповнюють свої гуманітарні склади та хаби за допомогою бізнесу на прикладі Corteva Agriscience, а також донорів, включно з інших країн, які надають або кошти, або продукти, одяг, засоби гігієни та медикаменти. Щоб доставити постраждалим від війни людям допомогу, БО "Центр волонтерства та захисту" співпрацює з іншими волонтерськими організаціями та обласними державними адміністраціями. Вони формують запит, оскільки краще знають потреби на місця та у конкретних громадах, а Центр вже надає необхідну допомогу.

Також у БО працює колцентр, куди можна звертатися з відповідними запитами. Залишити заявку на продуктовий набір для ВПО, зареєстрованих у м.Львів, можна на сайті Центру. Для цього потрібно просто заповнити форму за посиланням.

На сторожі здоров'я

Продуктові набори та гуманітарну допомогу ВПО також надає і Всеукраїнський БФ "Крона". Як розповіла ТСН.ua координаторка програм БФ Лариса Сідєльнік, "Крона" працює у сфері благодійності від 2007 року і її програми в основному спрямовані на допомогу тяжкохворим дітям. Але від початку повномасштабної війни Фонд розширив свою діяльність і почав надавати підтримку пораненим від рук російських окупантів українцям, а також тим, хто був змушений залишити рідну домівку, тікаючи від війни.

"Найбільша частина діяльності Фонду стосується сфери охорони здоров'я. Допомогою ми можемо охопити всю Україну. Цього року конкретно з Corteva Agriscience у нас був проєкт з підтримкою тих, хто потребує її найбільше. Одна частина стосувалася постраждалих поранених, яких у шпиталях забезпечили медичними засобами та устаткуванням, а друга - підтримка внутрішньо переміщених осіб гуманітарною допомогою у вигляді продуктових наборів і засобів гігієни", - зазначила Лариса Сідєльнік. За її словами, вони почали співпрацю з Corteva в розпал COVID-19.

Це була цільова фінансова допомога, в результаті якої БФ "Крона" зробив закупівлі і поставив продуктові набори до тих громад, від яких були запити, і там, де БФ бачив, що є гострі незакриті проблеми. Таким чином "Крона" охопила дві громади – це Гадяцька у Полтавській області, де роздали майже 460 наборів, і 500 наборів відправили Китайгородській громаді Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, де є багато сімей з людьми старшого віку і дітками з Миколаївської, Луганської, Харківської, Донецької та Херсонської областей.

До набору входили продукти тривалого зберігання: консерви м'ясні і рибні, крупи, макарони, борошно,олія, чай, та гігієнічні засоби: зубна паста, мило, гелі для душу, серветки.

Фото: Всеукраїнський БФ "Крона"

Аби визначити список необхідних продуктів, закупити їх та пофасувати у набори, БФ "Крона" запросив кілька компаній, які займаються виробництвом і поставлянням продуктів харчування в Україні, дати свої комерційні пропозиції. Серед них обрали соціальне підприємство "Партнер-Юкрейн" із Дніпра, яке займається фасуванням продуктових наборів та має партнерів із виробництва. Більше того вони працевлаштували близько сотні ВПО, які допомагають різним гуманітарним місіям і організаціям формувати продуктові набори й відправляти по всій країні.

"Їхня пропозиція була гарною не тільки за якістю і ціною, але також нашому Фонду була до серця їхня соціальна складова. Тому ми обрали їх і вони сфасували нам тисячу наборів і самі ж організували доставку за тими адресами, які ми надали", - ділиться координаторка проєктів БФ "Крона".

У БФ також зазначають, що вони готові і надалі працювати у цьому напрямку та підтримувати ВПО ліками, продуктами та іншими необхідними речами.

"Картопляні війська"

Також є допомога переселенцям і у Києві. Так, штаб волонтерської допомоги "РестоVратор. Картопляні війська" на початку березня почав годувати обідами пости ЗСУ, тероборону, пожежні частини і лікарні, а наразі допомагає військовим та ВПО.

Двічі на тиждень штаб проводить "День переселенця", якій відбувається у Києві на вулиці Євгена Коновальця, 44. Цей захід спрямований на підтримку родин ВПО з Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької, Чернігівської та Херсонської областей.Так, цими днями штаб приймає близько сотні таких родин, де вони отримують талончики і спочатку йдуть на видавання одягу, взуття, а потім вони заходять до ресторану на великий обід, після якого на них вже чекають юридична і медична консультації. Під час заходу "Картопляні війська" роздають переселенцям медикаменти та продуктові набори. Аби потрапити на "День переселенця", потрібно записатися в електронній формі.

Як розповідає співзасновник "Картопляних військ", продюсер, телеведучий, журналіст Микола Васильков, Corteva - це перша компанія, яка фінансово підтримала проєкти їхнього штабу волонтерської допомоги, які стосуються допомоги ВПО та постраждалих від війни регіонів.

"Переселенці часто тікають від війни у тому, що є. Тому їм потрібна підтримка волонтерів. Ми за сприяння Corteva змогли суттєво збільшити нашу допомогу", - наголошує Микола Васильков.

Отже, попри усі виклики та складнощі війни, сьогодні завдяки державі, соціально-відповідальному бізнесу, такому як Corteva Agriscience, та міжнародній підтримці у багатьох населених пунктах України є центри та волонтерські штаби допомоги переселенцям. І ця допомога постійно масштабується заради Перемоги.