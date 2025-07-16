Продуктовий кошик здорожчав на 23%: експерт пояснив причини

Продуктовий кошик / © Pexels

Реклама

2024 року був справді поганий врожай. Через це продуктовий кошик здорожчав на 23%.

Про це розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі «Ранок.LIVE».

За його словами, 2024 був катастрофічним для врожаю в Україні. Тому імпорт картоплі розпочали вже у листопаді (зазвичай у березні). Ідентична ситуація відбувалася і із фруктами. А імпорт — це дорого.

Реклама

«Наприклад, добрий урожай у 2023 році формував інфляцію на рівні 4-4,5%. Цього року у нас інфляція була 15,8%, зараз 14,4-14,3%», — зазначив експерт.

Проте літо, наголошує Пендзин, дещо стабілізує ситуацію. Вже у липні очікується зниження цін на овочі з відкритого ґрунту.

«Напевно, вересень теж буде дешевшим, ніж рік тому. За умови, якщо не буде якихось аномальних речей — спеки і так далі», — сказав експерт.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні до 2118 гривень підвищили прожитковий мінімум. Як відомо, саме від нього залежить розмір пенсій та інших соціальних виплат. Для порівняння, середня заробітна плата в країні становить 10,5 тисячі грн.

Реклама

Підвищення планове: попереднє було у січні, наступне — у грудні. Кореспондентка ТСН спробувала пожити тиждень на цей мінімум у Києві, а також попросила зібрати такий же продуктовий кошик у Берліні та Вашингтоні. Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тижня.