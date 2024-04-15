Продюсерка "20 днів у Маріуполі" розповіла, чи всі герої фільму вижили і як шукала з ними зв'язок

Продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко розповіла, чи всім учасникам документального фільму вдалося вижити та як шукала з ними зв'язок.

В інтерв'ю Марічці Падалко Степаненко розповіла, що майже всіх героїв стрічки вдалося віднайти. Знімальна група підтримує з ними зв'язок та стежить за тим, як продовжується їхнє життя. Продюсерка наголосила, що їхні тяжкі історії, які бачать глядачі у фільмі, на цьому не закінчуються, адже після всього пережитого в Маріуполі їм доводиться жити з тягарем на серці.

"Ми знайшли майже всіх героїв фільму. Ми стежимо за їхніми історіями, як складається їхнє життя. Найстрашніше те, що ці історії не закінчується тим, що ми бачимо у фільмі. Люди продовжують жити, а жити з відчуттям втрати своєї рідної людини, своєї дитини просто неможливо. Звісно, я майже весь час на зв'язку з багатьма з них. Ми підтримуємо цей зв'язок", - поділилася Василиса.

Василиса Степаненко

Продюсерка розповіла, що не знає, як склалася доля всіх учасників фільму. Утім, постійно вдається дізнаватися про них. Зокрема, на різні покази проходять маріупольці, які були в окупованому місті. Василиса говорить, що вони часто підходять до неї та розповідають про долю того чи іншого учасника фільму.

"Коли у нас є покази у різних країнах, іноді приходять люди з Маріуполя, вони розповідають, що знають цих людей. Нещодавно у мене була зустріч на показі у Франції. Там жінка сказала, що вона впізнала у фільмі іншу жінку, яка її врятувала і вивезла з Маріуполя. Ти знаходиш ось ці всі історії протягом часу. Також у фільмі є момент, коли розбомбили останню пожежну станцію в місті. Там хлопець був під завалами…Ми тоді не знали, як склалася його доля, він був у дуже тяжкому стані. Нещодавно ми побачили, що зараз він лікується в США зі своєю мамою", - поділилася продюсерка.

Василиса Степаненко / Фото: скриншот з відео

Василиса Степаненко також висловилася про одну героїню фільму, яка стала на бік росіян. Йдеться про Маріанну, яка пережила бомбардування пологового будинку, але після всього пережитого підтримала дії окупантів. За словами продюсерки фільму, вона не знає, що сталося з жінкою та не може коментувати її вчинок. Натомість Василиса розповіла про іншу родину. Їм вдалося вижити під час бомбардування пологового, але на їхніх обличчях залишилися шрами. Продюсерка поділилася, що під час зустрічі вони заявили, що не будуть їх позбавлятися. Шрами – це спосіб показати світові, що довелося пережити в Маріуполі.

"Я, на жаль, не знаю, що з нею сталося саме після цих подій. Її родичі зв'язувалися з нами, намагалися дізнатися, чи вона жива, чи з нею все добре. У нас є родина Гусаків, які дивом змогли вижити в цій атаці. Ця родина зараз перебуває в Нідерландах і досі в батька та матері є шрами на обличчі. Вони кажуть, що не хочуть їх прибирати, щоб їх зміг побачити світ і щоб вони з ними прийшли до суду в Гаазі", - додала Василиса.

Нагадаємо, раніше Василиса Степаненко розповіла, чому одразу після початку повномасштабної війни не виїхала з Маріуполя, а також як вважала, що не зможе втекти з міста.

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