Продюсерка "20 днів у Маріуполі" розповіла, як тікала з міста і які цінні свідчення вдалося вивезти

Продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко розповіла, як тікала з майже окупованого міста та які цінні свідчення їй вдалося вивезти.

В інтерв'ю Марічці Падалко Степаненко поділилася, що в останні дні в Маріуполі вони з командою розуміли, що залишатися в місті небезпечно. Зокрема, в російських медіа їх вже поливали брудом та охрестили "інформаційними терористами", тож окупанти могли впізнати їх.

Василиса Степаненко

Окрім того, техніка журналістів вже почала ламатися, а на картках пам'яті не було місця. Тож, команда прийняла рішення виїжджати, аби зберегти всі напрацьовані матеріали.

"Останні дні, коли ми там перебували, вже були захоплені частини міста. Ми розуміли цю небезпеку, якщо вони нас знайдуть, вони зможуть зрозуміти, хто ми є. В російських медіа вже писали, що ми "інформаційні терористи", "пропагандисти" і "робимо фейки". Вже техніка в нас почала ламатися, вже не було місця на картках пам'яті. Ми розуміли, щоб вижити і зберегти ці матеріали, нам треба виїжджати. 14 березня перші люди виїхали з Маріуполя. Ми отримали повідомлення від нашої редакції, що треба виїжджати", - пригадала продюсерка.

Степаненко говорить, що вони мали виїжджати з волонтерами "Червоного хреста", однак поїздка не вдалася. Знімальну групу "20 днів у Маріуполі" врятував поліцейський Володимир. Ризикуючи власним життя, чоловік посадив журналістів та свою родину в авто та поїхав на евакуацію.

Василиса Степаненко та Володимир Нікулін

"Виїжджали вже останні волонтери "Червоного хреста". Ми думали, що з ними будемо виїжджати. Так вийшло, що ми запізнилися на місце зустрічі, вони поїхали без нас. Нас врятував поліцейський Володимир, який просто посадив нас до себе в авто, взяв свою родину і прийняв рішення виїжджати", - розповіла Василиса.

Василиса Степаненко та Володимир Нікулін

Продюсерка говорить, що їм доводилося проїжджати через російські блокпости. Знімальна група намагалася заховати всі матеріали, аби не наражатися на ризик та зберегти цінні відео від росіян. Врешті, картки пам'яті ховали у речах жінки. Василиса Степаненко поділилася, що вони тоді вважали, що чоловіків перевірятимуть ретельніше. Також продюсерці вдалося вивезти з Маріуполя цінні свідчення парамедикині Тайри. Картку пам'яті Степаненко тоді заховала в тампон, адже сподівалася, що росіяни там не будуть дивитися.

"Коли ми їхали, намагалися приховати всі ці картки. Я ховала картки в кишені, в одяг. Донька Володимира ховала все до себе в одяг. Ми думали, що жінок не будуть так сильно перевіряти, як чоловіків. На той момент в мене була картка парамедикині Тайри. Її я взагалі в тампон заховала. Я не знала, що на цій картці, але розуміла, що це надважливо вивезти. На картці були свідчення Тайри. Я досі не можу повірити в те, що ми вижили. Я досі не можу повірити, що нам вдалося вивезти ці матеріали через 15 російських блокпостів і що нам вдалося зробити цей фільм і показати його", - поділилася Степаненко.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Василиса Степаненко: "Я думала це остання ніч в моєму житті"

Зазначимо, 2023 року вийшов фільм від режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" про російську облогу міста у лютому-березні 2022 року. Цьогоріч стрічка отримала статуетку "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Читайте також: