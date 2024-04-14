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Продюсерка "20 днів у Маріуполі" зізналась, чому залишалась в місті та як думала про загибель

Продюсерка "20 днів у Маріуполі" зізналась, чому залишалась в місті та як думала про загибель

Василиса Степаненко / Фото: скриншот з відео

Василиса Степаненко розповіла, як вважала, що вже не вдасться виїхати.

Продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко зізналась, чому вирішила залишися в місті та, попри небезпеку, не виїхала, та як думала, що загине.

В інтерв'ю Марічці Падалко Степаненко розповіла, що до початку повномасштабної війни вони з командою працювали в Харкові та робили матеріал про настрої населення на тлі новин про початок російського вторгнення. Згодом команда прийняла рішення, що треба їхати до Маріуполя, адже це велике та важливе місто в Донецькій області, тож окупанти намагатимуться його захопити. Першого дня війни Степаненко разом із колегами вже була в Маріуполі.

Остаточно команда зрозуміла, що має залишатися в місті, коли звернула уваги, що зі ЗМІ нікого не залишилося. Степаненко говорить, що їхньою задачею було висвітлювати все, що відбувається в Маріуполі, і вони виконували свою роботу.

Василиса Степаненко / ©
Василиса Степаненко

"23 лютого ми прийняли рішення, а 24-го вже за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення ми приїхали до Маріуполя. Це було наше спільне рішення, що ми залишаємося. Щодня ми просто працювали і документували все, що відбувалося навколо нас. Пам'ятаю, коли ми приїхали до готелю, де ми зупинялися, там було багато машин преси. Якогось дня ми повернулися з лікарні і зрозуміли, що там більше немає машин. В той момент дня нас це було остаточне рішення, що ми залишаємося", - розповіла Василиса.

Продюсерка поділилася, що в Маріуполі було емоційно та фізично складно перебувати. За словами Степаненко, були моменти, коли вона вважала, що взагалі не виживе та проводить свою останню ніч. Особливо це усвідомлення прийшло, коли в Маріуполі вже не було електроенергії та зв'язку. Коли після тяжких ночей команда прокидала, то, попри ризик, далі йшла працювати.

Василиса Степаненко / ©
Василиса Степаненко

"Я постійно думала, що ми скоріш за все не зможемо виїхати. Для мене критичний момент був вночі в лікарні, коли зникло світло і зник зв'язок. Я пам'ятаю, що тієї миті я подумала, що, можливо, більше ніколи не зможу зателефонувати своїй родині, почути голос рідних та своїх друзів. У цей момент було вже сотні поранених в лікарні, вони просто лежали в коридорі на підлозі, кричали від болю. Ми спали серед них, бо це було єдине місце, де ми могли залишитись. Водночас навпроти лікарні горів будинок, в той момент я чомусь подумала, що це буде остання ніч у моєму житті", - поділилася Василиса.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Василиса Степаненко: "Я думала це остання ніч в моєму житті"

Нагадаємо, раніше Василиса Степаненко зізналась, де наразі перебуває статуетка "Оскар", яку виборола стрічка "20 днів у Маріуполі". Також продюсерка розповіла, як після виходу фільму на екрани їй погрожували росіяни.

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