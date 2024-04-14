Продюсерка "20 днів у Маріуполі" зізналась, де зараз "Оскар" та як отримувала погрози від росіян

Продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко розповіла, де зараз перебуває статуетка "Оскара" та як після виходу фільму отримувала погрози від росіян.

В інтерв'ю Марічці Падалко Степаненко зізналась, що статуетку нині зберігає в себе режисер Мстислав Чернов. Утім, продюсерка сподівається, що "Оскар" колись все ж таки опиниться в Маріуполі.

"Статуетка в Мстислава, адже він режисер. Він її оберігає тепер. Але тут статуетка не найголовніше. Найголовніше – що нас почули і чують. Я дуже сподіваюся, що ця статуетка опиниться в Маріуполі. Я дуже сподіваюся, що так і буде, тому що це для Маріуполя, це для України і для всіх нас", - поділилася Василиса.

"Оскар", який отримав фільм "20 днів у Маріуполі"

Продюсерка також розповіла, що після виходу фільму "20 днів у Маріуполі" почала отримувати погрози від росіян. Та Степаненко на них не реагує. Як говорить продюсерка, правда на їхньому боці та їм немає чого боятися.

"Іноді таке бувало, особливо на початку. Я, звісно, на це не реагую. Я не хвилююся, бо я знаю, що ми показуємо правду. Мені немає чого приховувати та чого боятися", - додала Степаненко.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Василиса Степаненко: "Я думала це остання ніч в моєму житті"

Зазначимо, у березні фільм "20 днів у Маріуполі" отримав статуетку "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Нагадаємо, раніше Василиса Степаненко розповіла, як вони тікали з майже окупованого Маріуполя. Також продюсерка пригадала, як ховала від окупантів картки пам'яті з їхніми напрацюваннями.

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