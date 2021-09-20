Професійна діяльність або конфлікт: у Дніпрі прокуратура назвала основні причини підриву легкового автомобіля

Зараз слідчі продовжують встановлювати деталі події.

У слідства є кілька версій вибуху легкового автомобіля у Дніпрі, в результаті якого загинули дві людини.

Про це на брифінгу заявив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко.

Згідно з даними слідчих, які розбираються в причинах того, що сталося, підрив легковика міг бути пов'язаний з професійною діяльністю загиблих. За ще однією версією — Дар’я Гречищева та Олексій Кавлак могли мати з кимось конфлікт.

“Вказані особи мали активну громадську позицію, вони були волонтерами, вони були інструкторами-парамедиками і займалися доволі активною діяльністю. Неодноразово перебували в зоні ООС”, — розповів Олександр Савенко.

Він також додав, що сила вибуху дійсно була від одного до двох кілограмів в тротиловому еквіваленті. Однак де саме знаходився вибуховий пристрій, не уточнюють. Не говорять слідчі і про те, що знайшли і відправили на експертизу в будинку Олексія Кавлака.

Нагадаємо, що вибух на проспекті стався вранці 15 вересня. На місці загинули двоє людей: начальниця відділу зв'язків з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева та інструктор з тактичної медицини Олексій Кавлак.

Новини України: за попередніми висновками, вибух у Дніпрі стався через саморобний пристрій

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