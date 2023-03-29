"Професійна провокаторка та вірянка": ЗМІ дізнались деталі про скандальну юристку УПЦ МП

Днями прихожанка УПЦ МП Вікторія Кохановська пригрозила вивести вірян на вулиці через виселення промосковських священників з Києво-Печерської лаври.

Вірянка УПЦ МП Вікторія Кохановська, яка називає себе правозахисницею, пригрозила владі, що прогожани Московського патріархату вийдуть на вулиці "у хресну ходу" через виселення їхньої конфесії з Києво-Печерської лаври. Вона заявила, що в Україні нібито відбуваються переслідування громадян за релігійні переконання. Так, під час останньої літургії УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі співробітник СБУ нібито спробував вручити підозру. Проте Вікторія Кохановська вчинила скандал, і правоохоронець був вимушений піти геть.

ЗМІ дізналися інформацію про палку прихильницю УПЦ МП.

Відомо, що 39-річна Вікторія Кохановська родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області.

У вересні 2022 року вона зареєструвала громадську організацію для підтримки Московського патріархату "Жіноча сила України".

Наприкінці жовтня 2022 року Кохановська подала до органів Національної поліції Київської області понад 50 заяв про нібито "переслідування" вірян УПЦ МП.

Влітку 2022 року жінка організувала 12 автобусів із "групою підтримки" з метою заблокувати приєднання до ПЦУ громади Свято-Михайлівського храму в Рожищі на Волині. Крім того, вона вимагала від поліції порушити кримінальну справу проти міського голови Рожища та погрожувала поліцейському. У Мережу потрапило перехоплення її розмови з правоохоронцем.

Виселення УПЦ МП з Лаври: що відомо

Адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" розірвала договори з УПЦ МП на оренду приміщень комплексу. До 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

Проте священники УПЦ МП не збираються виїжджати з Києво-Печерської лаври. Так, священник, який представився архімандритом Полікарпом, у коментарі журналісту ТСН.ua сказав, що "виїжджати не буде, бо прийшов сюди вмерти".

Днями скандального намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополита Павла помітили під час процедури оформлення закордонного паспорта.

ТСН.ua слідкує за подіями в Києво-Печерській лаврі, оновлену інформацію читайте за посиланням.

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