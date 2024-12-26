“Професійний коучинг виходить на глобальний рівень. Відділенням ICF в Україні вперше реалізовано грантовий проект за підтримки ООН” - Аліна Святненко

В програмі розвитку «Сила Життя - Опора бізнесу» взяли участь українські підприємці із всіх регіонів України. Ініціатива реалізована національним відділенням Міжнародної Федерації Коучингу (ICF) в Україні і за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP).

“Коучинг посилює свою присутність в краіні як ефективноі технології для формування життєстійкості українців, впровадження ментальних змін в суспільстві та відновлення економіки.” - Аліна Святненко екс-президентка ICF Ukraine та ідеологиня проекту «Сила Життя - Опора бізнесу» розказала про його важливість для українців.

Проєкт став не лише можливістю підтримати підприємців і громадян у складний час, але й платформою для створення реальних змін у житті людей. Завдяки комплексному підходу, що включав освітню програму, індивідуальні та групові коучингові сесії, нам вдалося досягти значних результатів.

“Освітня частина і коучинговий процес допомогли учасникам структурувати свої знання, усвідомити важливість ментального здоров'я та впровадити у своє життя практичні інструменти для зниження стресу, управління енергією та планування”, - підкреслила Аліна Святненко.

Відгуки учасників говорять самі за себе: "Я відчула позитивні зміни в собі й навчилася знаходити ресурс для руху вперед." "Проєкт допоміг мені уникнути прийому антидепресантів і відновити рівновагу." "Участь у програмі змінила моє ставлення до стресу та життєвих викликів."

Лідерка проекту зазначила: “Сила Життя - Опора бізнесу” довів, що навіть у найважчі часи зміни можливі, якщо ми діємо разом, підтримуючи людей і створюючи середовище для зростання. Ми переконалися ще раз, що коучинг допомагає людям побачити себе з нової перспективи, знайти ресурси для життя далі, коли здається, що вже нічого не залишилось. Також дає впевненість, що кожна людина є автором свого життя за будь-яких обставин”.

Ініціативу «Сила життя - Опора бізнесу. Посилення резильєнтності та обізнаності про ментальне здоровʼя» впроваджує ICF Ukraine Charter Chapter за технічного адміністрування ІСАР Єднання та сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» та Уряду Данії. Детальніше про проєкт можна почитати на офіційному сайті.