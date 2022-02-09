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Профільні міністри почнуть регулярно інформувати про безпекові питання: хто і в які дні виходитиме до українців

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Профільні міністри почнуть регулярно інформувати про безпекові питання: хто і в які дні виходитиме до українців

Сайт президента України

Міністри будуть розповідати, що відбувається в Україні та навколо країни.

На тлі посилення російської агресії та загрози можливого вторгнення РФ профільні міністри України будуть інформуватимуть суспільство про безпекові питання. Урядовці щотижня будуть виходити на брифінги, повідомляючи актуальну інформацію щодо ситуації в державі.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Голова Міноборони заявив, що для покращення інформування громадськості щодо ситуації в секторі безпеки та оборони відбуватимуться щотижневі брифінги профільних міністрів. За його словами, щосереди на брифінг виходитиме голова МЗС, щочетверга - очільник Міноборони, і у п’ятниці - міністр внутрішніх справ.

"Ухвалено рішення, і кожного тижня тепер один міністр буде давати свій брифінг: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, я – у четвер, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський – у п’ятницю. Тобто кожен з міністрів, який має відношення або до сектору безпеки та оборони, або до зовнішньополітичного відомства, буде давати брифінг і детально розповідати, що відбувається в країні та навколо країни", – зазначив Олексій Резніков.

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