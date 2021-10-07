Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про жорстке покарання за порушення у будівництві

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про жорстке покарання за порушення у будівництві

Незабаром Верховна Рада може почати розгляд у першому читанні законопроєкту №5877, який посилює відповідальність за порушення у містобудуванні.

Рішення рекомендувати законопроєкт до розгляду і прийняття ухвалив Комітет з правоохоронної діяльності.

Про це повідомила співавторка законопроєкту, народний депутат і голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні Олена Шуляк.

Законопроєкт №5877 є завершальною ланкою в реформі містобудівного сектора. Раніше депутати вже прийняли у першому читанні базовий законопроєкт №5655, що передбачає переведення державної реєстрації права на виконання підготовчих і будівельних робіт в електронну систему, яка виключає вплив людського фактору. Найближчим часом депутати розглядатимуть його вже в другому читанні.

Щ ж до законопроєкту №5877, за словами Шуляк, він вносить зміни до багатьох статей чинного Кримінального кодексу і додає нову, 197-2, що передбачає кримінальну відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та незаконне будівництво, в тому числі і без ознак самовільного зайняття земельної ділянки, якщо такі дії призвели або могли призвести до особливо тяжких наслідків.

Якщо ж незаконне будівництво створило небезпеку або призвело до тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масових захворювань населення, законопроєкт пропонує введення покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до п'яти років.

"Важливо, що відповідальність за самовільне захоплення земельних ділянок історико-культурного значення буде також посилена, що особливо актуально для сучасної України", - додала Олена Шуляк.

Особливу увагу в законопроєкті приділено застосуванню тимчасового арешту об'єкту незаконного будівництва. Під арештом мається на увазі тимчасове позбавлення можливості відчуження, розпорядження і користування, в тому числі будівництва, ремонту, демонтажу і реконструкції. Арешт буде діяти аж до виконання постанови про адміністративне правопорушення.

І нарешті, законопроєкт посилює норми відповідальності за підробку документів, печаток, штампів, бланків або їх збут. За внесення сфальсифікованих документів до електронної системи передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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