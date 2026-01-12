Василь Малюк

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув подання президента України про звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка, проте не набрав достатньої кількості голосів для підтримки цього рішення.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Деталі голосування в комітеті

Згідно з даними депутата, голоси членів комітету розподілилися таким чином:

За звільнення — 7 членів комітету;

Проти — 6;

Утрималися — 2.

Таким чином, прихильники відставки опинилися в меншості (7 проти 8), і рішення не було ухвалене.

Що це означає для подальшої процедури

Як пояснив нардеп, попри відсутність рекомендації профільного комітету, питання однаково може бути винесене на розгляд до сесійної зали.

«Це не сильно заважає винести в зал. Просто виходить, що комітет не рекомендує це на розгляд. Але це не заважатиме винести на голосування постанову, де потрібно буде набрати 226+ голосів», — пояснив Железняк.

Водночас нардеп висловив сумнів щодо успішності такого голосування в парламенті, зазначивши, що наразі необхідної кількості голосів для відставки Василя Малюка, ймовірно, не знайдеться.

Що відомо про звільнення Василя Малюка

Як повідомили джерела ТСН.ua, між Зеленським і Малюком виникла напружена дискусія через небажання генерала йти з посади добровільно, що ледь не призвело до його офіційного відсторонення.

Очільник СБУ пояснив свою позицію тим, що нині на фінальній стадії перебувають кілька операцій масштабу «Павутини», і залишити їх зараз означало б вчинити злочин. Водночас він дав зрозуміти, що якщо президент наполягає, то питання треба передати до Верховної Ради, щоб вона ухвалила відповідне рішення.

Згодом, 5 січня, очільник СБУ Василь Малюк заявив, що йде у відставку. За його словами, він залишиться в системі СБУ, щоб «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня».

Голова ВР Руслан Стефанчук показав офіційне подання Зеленського на звільнення Малюка з посади. Питання зміни керівництва Служби безпеки України перейшло в законодавчу площину. Відповідний документ уже було зареєстровано в парламенті.