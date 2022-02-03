Прогноз Ізраїлю щодо ситуації з Україною і масове отруєння кокаїном в Аргентині. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- В Ізраїлі, попри нарощування військ Росії на кордоні з Україною, найближчим часом не очікують на новий збройний конфлікт між Києвом і Москвою. Читати далі –>
- Президент CNN Worldwide Джефф Цукер оголосив про свою негайну відставку через роман із колегою Еллісон Голласт. Читати далі –>
- Державна прокуратура Сербії відкинула припущення про те, що перша ракетка світу Новак Джокович використав фальшивий результат тесту на COVID-19, щоб взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу 2022. Читати далі –>
- Чотирьох чоловіків заарештувала поліція Нью-Йорка і Пуерто-Ріко у справі про смерть американського актора Майкла Кеннета Вільямса, який зіграв Омара Літла у серіалі "The Wire" ("Дроти"). Нагадаємо, що зірка помер від передозування. Читати далі –>
- В Аргентині після вживання фальсифікованого кокаїну померли щонайменше 16 людей, а ще пів сотні опинилися в лікарнях столичного Буенос-Айреса. Читати далі –>