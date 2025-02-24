Прогноз на 25 лютого: як зміниться погода по всій Україні

В Україні буде в основному морозною, але з ранку на заході країни вже передбачається потепління до +8°C.

В Україні 25 лютого буде суха погода, адже антициклон продовжує утримувати нашу територію під своїм впливом.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі температура в східних областях опуститься до -10-16°C, в інших регіонах -7-12°C, а на заході -2-8°C. Днем в Україні буде досить холодно, на Лівобережжі температура залишатиметься в межах -2-7°C, тоді як на заході температура підвищиться до +3+8°C.

У Києві також не очікується опадів, вночі температура складе -8-10°C, а вдень потепліє до нуля. Найближчими днями морози поступово зменшуватимуться, а температура почне підвищуватися.

Перші опади, зокрема мокрий сніг та дощ, очікуються на 1 березня. Вони позначать прихід весни, а тепліша погода стане на зміну зимовим морозам. Протягом березня температура в Україні буде поступово підвищуватися, що стане ознакою зміни пори року. Підвищення температури і опади створять весняний настрій, і країна вступить у новий період з набагато м'якшими погодними умовами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зима надолужує втрачене. Прийдешній тиждень став найзимовішим періодом за весь сезон.

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