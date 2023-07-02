Прогноз на 3 липня: в Україні очікується нестабільна погода

Понеділок в Україні розпочнеться спекою та дощами з грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 3 липня грозові дощі пройдуть у центральних областях, на Харківщині, Одещині, на Закарпатті, у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Спека до +28+32 градусів очікується завтра на півдні, сході України та Дніпрі з районами.

На півночі, заході та в більшості центральних областей +24+29 градусів.

У Києві найближчої ночі є ймовірність невеликого дощу, день у понеділок обіцяє бути сухим та сонячним. Температура повітря у столиці 3 липня до +29 градусів.

Раніше стало відомо, що на Закарпатті оголошено ІІ рiвень небезпеки.

Нагадаємо, у липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13 до 18 градусів вище нуля.

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