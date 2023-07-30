Прогноз на понеділок: які сюрпризи приготувала погода в останній день липня

У понеділок, 31 липня по всій Україні, крім південно-східної частини, вночі місцями невеликі дощі, вдень помірні короткочасні дощі, грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 17-22°, вдень 22-27°, у південній частині та східних областях до 30°С.

У Києві в понеділок очікується вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Крім того, 31 липня на окремих рiчках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,8 м над рівнями без негативних наслідків. В місцях проходження значних зливових дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Однак середні значення за місяць не відобразять повної картини: серпень ближче до кінця буде помітно холоднішим за липень, а ось перша його половина – спекотнішою, особливо в сонячні дні.

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