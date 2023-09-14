Прогноз погоди 15 на вересня: які регіони України накриють дощі та грози

Тепло буде на півдні та Закарпатті.

П'ятниця, 15 вересня, Україні буде дощовою - по всій країні будуть опади. Втім, водночас погода потішить теплом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі будуть помірні короткочасні дощі з грозами. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях - значні дощі. На решті території України місцями буде невеликий дощ. Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях - без опадів.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +13-18°. Прохолодніше в нічну пору буде у північно-східних, Львівській, Волинській та Рівненській областях - лише +8-13°.

Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +17-23°. Тепло потішить мешканців Закарпаття і півдня України - температура до +23-28°. У Карпатах стовпчики термометрів протягом доби покажуть 11-17° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 15 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві

На Київщині 15 вересня буде мінлива хмарність. Вночі синоптики прогнозують помірні короткочасні дощі та грози. Натомість вдень буде невеликий дощ. Також киян попереджають про небезпечні метеорологічні явища - грози.

В Київській області вночі температура буде +13-18°, вдень - 18-24° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +16-18° тепла, а вдень - близько 20° тепла.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде погода у вересні. Погода у вересні в Україні буде теплою з температурою повітря +21+27°.

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