Прогноз погоди для України погіршився: у яких регіонах буде найхолодніше протягом тижня

В Україні очікується зниження температури повітря. Однак у другій половині тижня активізується західне перенесення повітряних мас з північної частини Атлантичного океану, тому середня температура повітря знову підвищиться.

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, коли і де будуть морози.

Понеділок, 13 січня

Вночі очікується помірний сніг та мокрий сніг у Криму та Приазов'ї, а також на півдні Донбасу. Крім того, сніг спостерігатиметься також у західних та північно-західних областях. В решті регіонів переважатиме погода без опадів. Місцями на дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 °С, у Карпатах -5...-10 °С; вдень -2...+3 °С.

Вівторок, 14 січня

Під впливом гребеня антициклону із заходу на більшій частині території України опадів не передбачається. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом вдень на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 °С, у Карпатах та на Прикарпатті -12...-17 °С, у гірських котловинах близько -20 °С; вдень -3...+2 °С.

Середа, 15 січня

У західних областях, а також місцями у північній частині країни очікується сніг, мокрий сніг. В решті регіонів України утримається погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 °С, у Карпатах та на Прикарпатті, а також місцями у південній частині -8...-13 °С; вдень -2...+3 °С.

Четвер, 16 січня

Невеликий сніг можливий місцями у західній частині країни, а також на крайньому сході. У решті регіонів без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1-6 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0...-5 °С, у Карпатах -5...-10 °С; вдень -1...+4 °С.

П'ятниця, 17 січня

В Україні очікується тепла погода без істотних опадів, лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ та мряку, можлива слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, вдень +2…+7 °С, у Карпатах близько 0 °С.

Субота, 18 січня

В Україні очікується погода без істотних опадів, лише вдень та ввечері у північних та північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, на Закарпатті 1-6 м/с. Температура повітря передбачається вночі -2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

Неділя, 19 січня

У більшості регіонів України, за винятком західної частини, очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень -1...+4 °С.

Раніше повідомлялося, що до України йде похолодання. У деяких областях очікуються серйозні "мінуси". Більше про це читайте у новині.

Читайте також: