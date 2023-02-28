Прогноз погоди на 1 березня: яким в Україні буде перший день весни

Перший день весни, середа, 1 березня, Україні буде з плюсовими температурами. В більшості регіонів буде сухо. На заході вночі та вранці місцями туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вдень невеликий мокрий сніг буде у північно-східних областях. На Прикарпатті, в центрі та на сході на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повіря буде 2-7° морозу, а на півдні Одещини буде 1-5° тепла. Вдень у більшості областей буде 0-5° тепла. У південній частині та на Закарпатті повітря прогріється до +6-10°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі буде 2-7° морозу, а вдень 0-5° тепла. У Києві вночі буде - 3-5°, а вдень - +2-4°.

Погода в Карпатах

Завтра значна сніголавинна небезпека утримується на високогір'ї Закарпаття. Помірна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї Івано-Франківської та у горах Чернівецької та Львівської областей.

Нагадаємо, синоптики розповіли, як здивує перший весняний місяць. В Україні перший місяць весни, березень, буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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