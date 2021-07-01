Прогноз погоди на 1 липня: Україну накриють дощі, грози та шквали

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У четвер, 1 липня, в Україні будуть дощі та грози.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

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Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень місцями буде короткочасний дощ, а місцями - гроза, з градом і шквалами 15-20 м/с. Омине дощова погода лише схід та південний схід країни. Вітер південний, з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 25-30 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде в Карпатському регіоні - близько 20-25 градусів тепла.

У Києві 30 червня буде мінлива хмарність. Вдень обіцяють короткочасні дощі з грозою, градом та поривами вітру до 15-20 м/с. Температура становитиме 27-29 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у липні буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади, говорить народний синоптик Леонід Горбань. Згідно з його розрахунками, у липні очікується багато дощів та бур, будуть і аномально спекотні дні.

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