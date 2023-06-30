Прогноз погоди на 1 липня в Україні: буде дощ з грозами, але температура до +31°

У суботу, в перший день липня, в Україні буде спекотною. Втім, у деяких областях будуть дощі з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі на півночі Лівобережжя буде невеликий дощ. Вдень на заході та сході країни - помірні короткочасні дощі з грозами. На решті території України без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23-28° тепла. В південних областях України буде тепліше: повітря прогріється до +31°. У Карпатах утримується прохолодна погода: вночі температура повітря буде +6-11°, а вдень +16-21°.

Прогноз погоди на суботу, 1 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 1 липня

На Київщині у суботу буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°. Вдень підніметься до +23-28°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, а вдень - 25-27° вище нуля.

Прогноз погоди на липень

В Укргідрометцентрі повідомляють, що в липні середня місячна температура повітря складатиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13° до 18° вище нуля.

Як розповів в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, липень завжди – найтепліший місяць року, в ньому майже не буває холодних ночей, як у червні чи серпні. Ще одна відмінна риса липня – спекотна, але нестійка погода з грозами, шквалами, зливами, градом.

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