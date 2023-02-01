Прогноз погоди на 1 лютого: в Україні місцями невеликий сніг та сильний вітер

В регіонах буде хмарно.

У середу, 1 лютого, у декількох регіонах України будуть опади у вигляді снігу та сильні пориви вітру. На дорогах ожеледиця

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде невеликий сніг, а вдень місцями з дощем. На Закарпатті помірні опади. Лише у південній частині без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. На заході місцями пориви сягаимуть 15-20 м/с.

Вдень в Україні буде від 2° морозу до 3° тепла. На півдні та на Закарпатті стовпчики покажуть 1-6° тепла. В Карпатах помірний сніг. Температура вдень 4-9° морозу.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні буде хмарно. Невеликий сніг, а вдень з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

В області вдень буде від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура повітря вдень сановитиме 0-2° тепла.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде людий 2023-го. За його словами, на початку лютого погода в Україні буде морозною, а от друга половина місяця очікується теплою.

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