Прогноз погоди на 1 жовтня: в Україні буде осіння сонячна погода

Прогноз погоди на 1 жовтня: в Україні буде осіння сонячна погода

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У п'ятницю,1 жовтня, в Україні буде сонячно, але прохолодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують невелику хмарність. В Україні не дощитиме. Невеликі опади можливі лише на Волині, Закарпатті та у Львівській області. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +11-16 градусів. На заході стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів тепла. Прохолодніше буде у центральних, північних та східних областях - 13-14 вище нуля. На Закарпатті повітря прогріється до +20.

Укргідрометцентр

У Києві 1 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +13-15 градусів тепла.

Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

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