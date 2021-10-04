Прогноз погоди на 4 жовтня: в Україні буде по-осінньому тепло, але місцями - заморозки

Прогноз погоди на 4 жовтня: в Україні буде по-осінньому тепло, але місцями - заморозки

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У вівторок, 4 жовтня, в Україні буде сонячна, але прохолодна погода.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У вівторок, 4 жовтня, синоптики прогнозують хмарність з проясненням. В країні буде переважно сухо. В Україні, крім заходу та крайнього півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5 градусів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +11-16 градусів. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть 14-16 градусів вище нуля. У східних і південних регіонах повітря прогріється до +15-17 градусів. Найтепліше - на Прикарпатті та Закарпатті - 17-22 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня 2021 року / Укргідрометцентр

У Києві 2 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +12-17 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

Погода в Україні: майже в усіх регіонах температура повітря триматиметься в межах +15 градусів

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