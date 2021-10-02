Прогноз погоди на 2 жовтня: в Україні буде сонячна погода, місцями - дощ

Прогноз погоди на 2 жовтня: в Україні буде сонячна погода, місцями - дощ

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У суботу, 2 жовтня, в Україні буде сонячно, але прохолодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У суботу, 2 жовтня, в країні буде переважно сухо. Місцями дощитиме у Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла. В Україні, крім заходу та крайнього півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла. На Закарпатті буде найтепліше - до 18°.

У Києві 2 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +13-15 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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