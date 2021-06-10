Прогноз погоди на 10 червня: в усіх регіонах України не припиняються дощі та грози

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.
У четвер, 10 червня, дощі та грози не відступають з України.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Синоптики обіцяють мінливу хмарність. У більшості областей України будуть помірні короткочасні дощі, а місцями - грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Місцями - шквали 15-20 м/с.
Вдень в Україні обіцяють в межах 20-25 градусів тепла. У східних та південних областях на стовпчиках термометрів - близько +25. У центрі та на півночі буде близько 23 градусів тепла. У західних регіонах повітря прогріється до +24 градусів вище нуля.
У Києві 10 червня буде мінлива хмарність. Вдень - помірний короткочасний дощ. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5-10 м/с. Температура становитиме 22-24 градуси тепла.
Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.