Прогноз погоди на 10 грудня: в Україні потеплішає, але буде вітряно, місцями - дощ

Прогноз погоди на 10 грудня: в Україні потеплішає, але буде вітряно, місцями - дощ

Синоптики прогнозують хмарність.

У п'ятницю, 10 грудня, до України прийде потепління.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В країні буде без істотних опадів. Лише на заході дощ та мокрий сніг. Вранці в більшості областей країни туман. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та південних областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вдень 4-9 градуси тепла. У південних областях та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +10-15. На заході буде прохолодно: вдень від 0 до 5 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 10 грудня буде хмарно. Вдень обіцяють без істотних опадів. Вранці - туман. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +6-8 градусів.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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