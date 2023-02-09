Прогноз погоди на 10 лютого: з України не відступають морози, опадів не буде

У п'ятницю, 10 лютого, в Україні протягом доби буде морозна погода. Опадів в Україні не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

В регіонах буде мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Вночі у більшості регіонів температура буде 9-14° морозу, але в центрі та на сході місцями приморозить до -17-22°. На крайньому півдні країни буде 3-8° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 10 лютого буде мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах в області місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

В області вночі буде 9-14° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі температура опуститься до -10-12° морозу, а вдень - близько 0°.

Погода в Карпатах

У Карпатах опадів не прогнозують. Вночі місцями температура повітря опуститься до 17-22° морозу. Вдень - 7-9° морозу.

На високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей завтра очікується помірна сніголавинна небезпека.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що від 8-10 лютого до більшої частини Європи надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики. Тому і в Україні очікується суттєве та стабільне потепління.

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