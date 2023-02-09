Прогноз погоди на 10 лютого: з України не відступають морози, опадів не буде

На дорогах - ожеледиця.
У п'ятницю, 10 лютого, в Україні протягом доби буде морозна погода. Опадів в Україні не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі
В регіонах буде мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
Вночі у більшості регіонів температура буде 9-14° морозу, але в центрі та на сході місцями приморозить до -17-22°. На крайньому півдні країни буде 3-8° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла.
Прогноз погоди на Київщині
В регіоні 10 лютого буде мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах в області місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
В області вночі буде 9-14° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі температура опуститься до -10-12° морозу, а вдень - близько 0°.
Погода в Карпатах
У Карпатах опадів не прогнозують. Вночі місцями температура повітря опуститься до 17-22° морозу. Вдень - 7-9° морозу.
На високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей завтра очікується помірна сніголавинна небезпека.
Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що від 8-10 лютого до більшої частини Європи надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики. Тому і в Україні очікується суттєве та стабільне потепління.
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