Прогноз погоди на 10 січня: Україну охоплять сніг, мороз та туман

Вдень температура - від +3 до -4 градусів.
У понеділок, 10 січня, в територію України охопляють опади у вигляді снігу та мокрого снігу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі в Україні, окрім заходу, буде мокрий сніг. Вдень у східній частині - подекуди невеликий сніг. На решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та південних областях місцями туман. На дорогах ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру - 7-12 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На півдні - буде найтепліше: вночі близько нуля, а вдень - +1-6 градусів. У Карпатському регіоні прохолодніше: -7-12 градусів вночі, а вдень - до +3 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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