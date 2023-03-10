Прогноз погоди на 11 березня: в Україні похолоднішає, будуть сильний вітер і дощ з мокрим снігом

У суботу, 11 березня, в Україні погіршиться погода. В регіонах буде дощ, місцями – з мокрим снігом. Також майже у всіх областях буде сильний вітер. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. Вночі на заході, півдні та в центрі, а вдень по всій Україні – дощ. У Карпатах – ще і з мокрим снігом. Вітер південно-східний з переходом у західній частині на західний – 7-12 м/с.

Втім, вдень в Україні, крім Житомирської, Вінницької, Київської та Чернігівської областей, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності.

Вночі температура повітря буде 2-7° тепла, у північно-східних областях країни – від 2° тепла до 3° морозу. Вдень синоптики прогнозують 8-13° тепла. На півдні Одещини повітря прогріється до +17°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 11 березня буде хмарно. Вночі опадів не буде, але вже вдень дощитиме. Швидкість південно-східного вітру буде 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в Київській області буде +2-7°, вдень – 8-13° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +3-5°, а вдень піднімуться до +10°.

Погода в Карпатах

У Карпатах завтра буде дощ із мокрим снігом. Також будуть сильні пориви вітру – до 15-20 м/с. Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку.

Значна сніголавинна небезпека утримується на високогiр'ї Закарпаття та Прикарпаття. Низька сніголавинна небезпека буде в горах Львівської та Чернівецької областей.

"Можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх і великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує місцями зниження температури, дощі зі снігом та вітром. Вихідними, 11-12 березня, погода матиме нестійкий характер із чергуванням гребенів високого тиску та атмосферних фронтів.

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