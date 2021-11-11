Прогноз погоди на 11 листопада: в Україні буде сонячна, але прохолодна погода

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У четвер, 11 листопада, на всі території країни буде прохолодно, але сухо.
Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні - без опадів. Вітер південного напрямку, 5-10 м/с.
В Україні температура повітря вдень становитиме +4-9 градусів. На сході повітря прогріється лише до +6 градусів. У південних областях та крайньому заході місцями стовпчики термометрів піднімуться до 10-13 градусів вище нуля. У північних і центральних регіонах -5-7 градусів тепла.
У Києві 11 листопада буде хмарно з проясненнями. В столиці - без опадів. Швидкість південного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 5-7 градусів тепла.
Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.
Читайте також:
- Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: день переоцінки моральних цінностей
- 11 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела