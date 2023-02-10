Прогноз погоди на 11 лютого в Україні: потеплішає, сніг та дощ накриють західні регіони

В регіонах буде мінлива хмарність.

В суботу, 11 лютого, в Україні буде морозна погода. В регіонах будуть опади. Сніг і дощ накриють західні області. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде мінлива хмарність. Вночі у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях сніг. Вдень в західних областях буде сніг із дощем. На решті території без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Втім, у західних, північних областях вдень місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі у більшості регіонів температура буде 5-10° морозу. В західних, північних та Вінницькій областях - 0-5° морозу; Вдень стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 4° тепла.

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 11 лютого буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість західного та південно-західного вітру буде 7-12 м/с. Вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.

В області вночі буде 0-5° морозу, а вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Києві вночі температура опуститься до 1-3° морозу, а вдень - 1-3° тепла.

Погода в Карпатах

У Карпатах опадів не прогнозують. Вдень місцями пориви вітру сягнуть 15-20 м/с. В Карпатах вночі температура повітря опуститься до -11-17°, а вдень 2-7° морозу.

На високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей утримується помірна сніголавинна небезпека.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що від 8-10 лютого до більшої частини Європи надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики. Тому і в Україні очікується суттєве та стабільне потепління.

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