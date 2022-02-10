Прогноз погоди на 11 лютого: в Україні потепліє до +12, місцями - сніг з дощем

Прогноз погоди на 11 лютого: в Україні потепліє до +12, місцями - сніг з дощем

Буде хмарно з проясненнями.

У п'ятницю, 11 лютого, в Україні стане тепліше, місцями - опади у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За повідомленням синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями. На території країни буде без істотних опадів. Лише у північно-східних областях невеликий мокрий сніг. Вдень на заході - невеликий дощ. У Карпатах - з мокрим снігом. У більшості регіонів на дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометрів буде від 4 до 9 градусів тепла. Тепліше буде на півдні: місцями до +12 градусів. У Карпатах - близько нуля.

Укргідрометцентр

У Києві в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. У столиці - без опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 градуси тепла. Вдень повітря прогріється 5-7 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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