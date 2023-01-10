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Прогноз погоди на 11 січня: в Україні буде мокрий сніг, температура вдень - до 9° морозу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прогноз погоди на 11 січня: в Україні буде мокрий сніг, температура вдень - до 9° морозу

Фото: Associated Press

Буде хмарно з проясненнями.

В Україні 11 січня місцями будуть опади у вигляді мокрого снігу. У північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Втім, на півдні та сході місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

У західних та Одеській областях вночі та вранці невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі температура повітря від 2° тепла до 3° морозу. Вдень - 1-6° тепла.

На решті території опадів не прогнозують. У Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі невеликий сніг. Вночі стовпчики термометрів покажуть -5-10°. Вдень буде до -6°. У східних та Сумській областях вночі 12-17° морозу, а вдень від -4 до -9°.

© Укргідрометцентр
Фото: Укргідрометцентр

На Київщині - хмарно з проясненнями. Вночі буде невеликий сніг, але вдень - без опадів. На дорогах ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с.

У Київській області вночі буде 5-10° морозу, а вдень 1-6° морозу. У Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до - 6-8°. Вдень буде - 3-5°.

Нагадаємо, синоптик Станіслав Щедрін дав неочікуваний прогноз на січень 2023 року. За його словами, дуже велика ймовірність, що половина січня по всій країні буде аномально теплою та більш характерною на початок квітня, аніж на січень.

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Дата публікації
Перегляди
144
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