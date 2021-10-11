Прогноз погоди на 11 жовтня: в Україні буде сонячно і тепло

Прогноз погоди на 11 жовтня: в Україні буде сонячно і тепло

Синоптики прогнозують невелику хмарність.

У понеділок, 11 жовтня, в Україні буде сонячно і тепло.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують невелику хмарність. В країні буде переважно сухо - опадів не передбачають. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +14-16 градусів. На заході та в центрі повітря прогріється до +12-14 градусів. Прохолодно буде на півночі: стовпчики термометрів покажуть 12-13 градусів вище нуля. У східних і південних регіонах - близько +17. Найтепліше сьогодні буде Закарпатті - 18 градусів тепла.

У Києві 11 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість го вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 12-14 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

Погода в Україні: з середи до регіонів дістанеться дощовий циклон

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання