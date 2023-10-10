Прогноз погоди на 11 жовтня: де в Україні будуть сильні заморозки

У середу, 11 жовтня, в Україні очікуються сильні заморозки. Натомість вдень буде тепло та без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні у середу буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Вночі сильні заморозки 0-5°. Втім, тепло в нічну пору ще утримається на Закарпатті та узбережжі морів: там температура повітря становитиме 1-6° тепла.

"Вночі 11 жовтня в Україні, крім Закарпаття та узбережжя морів, сильні заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності). У столиці заморозки 0-2° (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про заморозки вночі проти 11 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Вдень стовпчики термометрів покажуть +9-14°. У західних та Одеській областях погода потішить більшим теплом - до +17°. В Карпатах вдень повітря прогріється до +6-11°.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня.

Погода в Києві

В Києві та області у середу буде мінлива хмарність. У столичному регіоні також без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Вночі у Київській області будуть сильні заморозки 0-5°. Вдень температура повітря підніметься до 9-14° тепла. У Києві вночі також заморозки, але до 0-2°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 12-14°.

Коли в Україні потеплішає

Синоптикиня Наталія Голеня розповіла, коли до України повернеться тепло. За її словами, найближчим часом до країни зайде тепла повітряна маса із заходу Європи. Від 12 жовтня буде підвищення денної температури до діапазону +18…+20 градусів. Нічна температура вже буде близько +8…+10 градусів.

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