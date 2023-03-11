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Прогноз погоди на 12 березня: сильний вітер, дощі та мокрий сніг охоплять всю країну

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прогноз погоди на 12 березня: сильний вітер, дощі та мокрий сніг охоплять всю країну

Фото: Associated Press

Вночі місцями утримається мороз.

У неділю, 12 березня, в Україні буде прохолдно. У регіонах будуть опади, а також сильний вітер. Втім, температура повітря "плюсова".

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. Вночі в Україні дощитиме, йтиме мокрий сніг. Вдень на сході - невеликий дощ, а на півночі - місцями невеликий мокрий сніг. Вдень на решті території опадів не прогнозують.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Втім, вночі пориви сягатимуть до 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження. Йдеться про І рівень небезпечності.

Вночі температура повітря у більшості регіонів буде від 3° тепла до 2° морозу, а у південно-східній частині - 4-9° тепла. Вдень синоптики прогнозують 2-7° тепла. Але на сході та на крайньому півдні повітря прогріється  8-13° тепла.

© Укргідрометцентр
Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області 12 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі будуть дощ та мокрий сніг, але вдень місцями - невеликий мокрий сніг. Також синоптики попереджають про метеорологічні явища. Так, вночі пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Вночі температура повітря в Київській області буде від 3° тепла до 2° морозу, а вже вдень 1-6° тепла.  У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть близько 0°, а вдень піднімуться до + 3-5°.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що в Україні березень буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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Дата публікації
Перегляди
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