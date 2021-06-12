Прогноз погоди на 12 червня: в Україні буде тепло, але дощі та грози не відступають

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У суботу, 12 червня, незважаючи на тепло, дощі та грози не відступають з України.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень в Україні будуть помірні короткочасні дощі, а місцями - з грозами. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 21-26 градусів тепла.

У Києві 12 червня буде мінлива хмарність. Вдень опадів не передбачають. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5-10 м/с. Температура становитиме близько 25 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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