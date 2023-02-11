Прогноз погоди на 12 лютого: місцями в Україні будуть опади та сильний вітер, температура - до +6°

Зокрема, в Карпатах буде мокрий сніг.

У неділю, 12 лютого, в Україні будуть опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі та вдень у південно-східній частині та у Карпатах буде мокрий сніг. Натомість на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, але місцями пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Вночі у регіонах температура буде 1-6°морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від ° морозу до 3° тепла. У південній частині країни та на Закарпатті температура підніметься до +6°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг, але вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість північнон-західного вітру буде 7-12 м/с. Вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.

В області вночі буде 1-6° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі температура опуститься до 2-4° морозу, а вдень - 2° тепла.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що від 8-10 лютого до більшої частини Європи надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики. Тому і в Україні очікується суттєве та стабільне потепління.

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